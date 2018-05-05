С 26 апреля было приостановлено действие Генерализованной системы преференций, которая дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3 500 видов товаров из Украины. Запрет касается 155 видов украинских товаров.

Об этом сообщает сайт Минэкономразвития Украины.

"Под ограничение попали некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы", - отметили в украинском ведомстве.

Офис торгового представителя США ввел в действие эти ограничения с 26 апреля этого года - через 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года.

"Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы. В то же время снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой проекта закона №7466, известного как законопроект "Об организации коллективного управления", - подчеркивает украинское ведомство.

Оно напоминает, что разработанный им законопроект, направленный на установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав, был принят в первом чтении 1 марта, а 19 апреля народные депутаты начали его рассмотрение во втором чтении.

Как сообщала "Страна", Украина исчерпала годовую квоту на беспошлинный экспорт пшеницы в ЕС.

Также "Страна" писала, что Кабинет министров Украины почти в два раза увеличил годовую квоту на иммигрантов.