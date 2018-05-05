72-й центр информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины (более известный как военная часть А4398), ищет социологов, готовых подготовить для них социокультурную сегментацию населения Южного федерального округа России.

Об этом сообщает "Таймер" со ссылкой на портал госзакупок ProZorro.

Украинских военных интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей властью в России, готовы ли они принимать участие в акциях протеста против власти, каково их материальное положение, ценностные установки, какие информационные каналы будут наиболее эффективны при работе с ними.

Заплатить за исследование армия готова 1,6 миллиона гривен.

Напомним, Южный федеральный округ включает Краснодарский край, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, Калмыкию, Адыгею, а также аннексированный Крым и Севастополь.

Как сообщала "Страна", на акциях "Он нам не царь" в России задержали 1029 человек.

Напомним также, что Собчак обвинила Запад в радикальной пропаганде против Путина и России.