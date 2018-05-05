Национальное агентство по предупреждению коррупции опубликовало информацию о первой заработной плате нового председателя агентства Александра Мангула за апрель этого года.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

За апрель Мангулу начислено 119 909 гривен (за первую половину месяца 57 143 гривен и за вторую половину 62 766 гривен).

Из указанной суммы удержано 21 584 грн налога на доходы физических лиц, а также 1 799 грн военного сбора. Общая сумма выплаты составила 96 527 грн, в первой половине месяца 46 000 грн и во второй половине 50 527 грн.

Фото: facebook.com/NAZKgov

"В дальнейшем ориентировочно такую сумму составит ежемесячная заработная плата, которая будет начисляться и выплачиваться председателю Национального агентства", - сказано в сообщении.

Как сообщала "Страна" предыдущая глава НАПК Наталья Корчак в феврале получила 130 тыс гривен зарплаты.

А в январе ее зарплата составила 102 тысячи гривен.

В ведомстве также подчеркнули о невыплате премий председателю и сотрудникам НАПК с декабря 2016.