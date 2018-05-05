Сегодня, 5 мая, суд в Баку должен избрать меру пресечения для задержанного Магомеда-Амин Саитова, который покинул Украину после нападения на нардепа Мустафу Найема. Генпрокуратура уже готовит запрос о его выдаче.

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин в своем Facebook.

"Еще в среду Генпрокуратурой направлен запрос азербайджанским коллегам о задержании и аресте М. Саитова, причастного к умышленному нанесению телесных повреждений нардепу М. Найему. Азербайджанские коллеги сообщили о его задержании, сегодня же местный суд изберет меру пресечения. Запрос на выдачу М. Саитова будет направлен в ближайшее время", - написал Евгений Енин.

Фото: facebook.com/eugene.enin

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что избившим нардепа Найема чеченцам "светит" по статье до пяти лет.