В июне "Укрзализныця" запустит две электрички для жителей Донецкой области. Расписание будет согласовано с Вооруженными силами Украины. Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Электрички будут курсировать между Мариуполем, Кальчиком, Каранью, Волновахой и Велико-Анадолью.

"Этот регион Украины нуждается в полноценном пригородном железнодорожном сообщении. Поэтому с конца мая - начала июня на замену старым вагонам запускаем два отремонтированных пригородных поезда в шестивагонной комплектации, которые помогут улучшить ситуацию с пригородными перевозками и удовлетворить потребности населения во время пиковых летних перевозок", - заявил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Укрзализныця" продолжает модернизацию на участке Камыш-Заря – Волноваха. Здесь уже в этом году смогут сократить время движения пассажирских поездов.

Как сообщала "Страна", в "Укрзализныце" рассказали о "покращеннях" после подорожания билетов на поезда.

Также "Страна" писала о том, где в поезде искать ремни безопасности.