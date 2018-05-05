Сегодня, 5 мая, Александр Шадрин стал адвокатом нардепа Надежды Савченко. Об этом сообщил украинский адвокат Алексей Шевчук на своей странице в Facebook.

"Сегодня с боями удалось попасть к Надежде в следственный изолятор СБУ и согласовать тактические вопросы. Впереди очень много работы, но мы верим в работу партнера, ведь на его счету много победных дел. Сейчас готовится заявление в правоохранительные органы по факту противодействия адвокату Шадрину в доступе к клиенту", - написал Шевчук.

Напомним, Шадрин известен защитой бывшей градоначальницы Славянска Нели Штепы, которую обвинили в сепаратизме по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность страны).

Также Шадрин защищал интересы антимайдановца Игоря Кромского, известного под прозвищем "Топаз".

Как сообщала "Страна", в Киеве на Майдане сестра Савченко провела небольшую акцию в ее поддержку.

Позже появились фото Надежды Савченко после 42 дней голодовки. У нардепа сильно крошатся зубы.

Также "Страна" писала, что Вера Савченко анонсировала акцию в день рождения Надежды.