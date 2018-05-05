Из высотки в центре Киева, где был офис бывшего нардепа Иванющенко, вывозят вещи семьи арестованного экс-депутата Шепелева
В субботу, 5 мая в центре Киева неизвестные вывозят имущество и мебель, принадлежащую семейству арестованного экс-нардепа двух созывов Александра Шепелева.
Об этом "Стране" сообщил адвокат семьи бывшего парламентария Юрий Татьков.
По его словам, в 11-этажном офисном здании на переулке Рыльском, 4 в Шевченковском районе столицы "совершается очередное преступление против семьи Шепелевых".
"Часть имущества уже вывезли сегодня. Еще часть, включая дорогостоящую мебель и предметы интерьера, готовят к вывозу. Мы случайно стали свидетелями этого факта и прибыли зафиксировать преступление", - сказал адвокат.
Татьков уточнил, что инцидент происходит в непосредственной близости от, по меньшей мере, двух правоохранительных учреждений.
"Это буквально 200 метров до СБУ и 50 - до Главного управления Нацполиции по Киевской области. Мы вызвали полицию, но следственно-оперативная группа не приехала, поэтому фиксируем происходящее самостоятельно. Хозяйку и одного из сударендаторов не пускают внутрь", - резюмировал защитник семьи Шепелевых.
Напомним, что здание по Рыльского, 4 в Киеве имеет скандальную репутацию. В период президентства Виктора Януковича здесь размещался офис народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко. Свои права на данный объект заявляла и жена экс-нардепа Шепелева Галина. Она судилась за этот дом с "Родовид банком", требуя освободить помещение.
Адвокат Татьков утверждает, что в настоящее время помещение на Рыльского, 4 арестовано в рамках расследования уголовных дел в отношении Александра Шепелева. На этот счет соответствующие решения выносили Печерский и Шевченковкий суды столицы. Несмотря на это, осенью прошлого года арест со здания на некоторое время был снят, после чего его собственником де-юре стала оффшорная компания, прописанная на Сейшельских островах.
Ранее "Страна" писала о том, что СБУ назначила судмедэкспертизу, которая определит, как давно сломали челюсть экс-нардепу Шепелеву.