В Киеве, 4 мая, был зафиксирован рекорд максимальной температуры начиная с 1911 года - столбик термометра днем поднялся до +30,1°С. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Метеорологи отметили, что эта температура на 1,2°С выше предыдущего максимума 1911 года.

"В связи с этим и среднесуточная температура превысила на 0,3°С историческое значение 1934 года. Она составила +22,8°С", - добавили в центре.

Напомним, начало мая для киевлян также оказалось аномально жарким и сухим.

Как сообщала "Страна", в этом году ночь на 2 мая в Киеве также стала самой теплой за последние 137 лет.

Напомним также, что в июле и августе в Украине обещают 40-градусную жару.