Участник Евровидения - 2018 в Лиссабоне от Украины певец Melovin усиленно готовится к старту конкурса. Он уже провел первую репетицию, которая поражает эффектными декорациями.

Об этом сказано на сайте конкурса.

Певец Melovin одержал победу на Нацотборе Евровидения. Вокалист исполнит в столице Португалии песню "Under The Ladder".

На кадрах с репетиции видно, что, кроме Melovin, на сцене будут бэк-вокалисты.

Среди декораций, которые использовал певец - лестницы и возвышение, на котором разместили рояль, верх которого напоминает гроб.

Поэтому в Европе украинца уже назвали "стильным вампиром".

Как и обещал Melovin, его выступление обещает быть очень горячим.

Фото: eurovision.tv

Фото: eurovision.tv

Согласно опубликованным фото и видео, во время исполнения песни загорятся ступеньки лестницы, что придаст еще большей эффектности постановке. Такую идею подал хореограф Константин Томильченко, который и является автором спецэффектов.

Фото: eurovision.tv

"Я немного нервничал в начале, но мне удалось это преодолеть, репетиция прошла очень хорошо. Вероятно, это будет самая большая аудитория, перед которой я когда-либо выступал. Звук был потрясающим, это лучший звук, который я когда-либо слышал на сцене",

- поделился впечатлениями певец.

Фото: eurovision.tv

Напомним, согласно прогнозам букмекеров, Melovin может занять третье место в полуфинале и поборется за победу на Евровидении-2018. Выступление украинца приходится на 10 мая.

Как сообщала "Страна", в этом году песенный конкурс Евровидение пройдет в Лиссабоне. Все конкурсанты уже приехали в Португалию, где завершаются последние приготовления к шоу.