Евровидение - 2018. Появились первые фото с репетиции Melovin
Участник Евровидения - 2018 в Лиссабоне от Украины певец Melovin усиленно готовится к старту конкурса. Он уже провел первую репетицию, которая поражает эффектными декорациями.
Об этом сказано на сайте конкурса.
Певец Melovin одержал победу на Нацотборе Евровидения. Вокалист исполнит в столице Португалии песню "Under The Ladder".
На кадрах с репетиции видно, что, кроме Melovin, на сцене будут бэк-вокалисты.
Среди декораций, которые использовал певец - лестницы и возвышение, на котором разместили рояль, верх которого напоминает гроб.
Поэтому в Европе украинца уже назвали "стильным вампиром".
Как и обещал Melovin, его выступление обещает быть очень горячим.
Фото: eurovision.tv
Фото: eurovision.tv
Согласно опубликованным фото и видео, во время исполнения песни загорятся ступеньки лестницы, что придаст еще большей эффектности постановке. Такую идею подал хореограф Константин Томильченко, который и является автором спецэффектов.
Фото: eurovision.tv
"Я немного нервничал в начале, но мне удалось это преодолеть, репетиция прошла очень хорошо. Вероятно, это будет самая большая аудитория, перед которой я когда-либо выступал. Звук был потрясающим, это лучший звук, который я когда-либо слышал на сцене",
- поделился впечатлениями певец.
Фото: eurovision.tv
Напомним, согласно прогнозам букмекеров, Melovin может занять третье место в полуфинале и поборется за победу на Евровидении-2018. Выступление украинца приходится на 10 мая.
Как сообщала "Страна", в этом году песенный конкурс Евровидение пройдет в Лиссабоне. Все конкурсанты уже приехали в Португалию, где завершаются последние приготовления к шоу.