Во многих городах Франции 5 мая проходят массовые шествия противников Эммануэля Макрона. Акции протеста приурочены к первой годовщине его избрания. В митинге в Париже, например, участвуют 160 тысяч человек. Полиция же уверяет, что в акции принимает участие 40 000 человек.

Об этом сообщает "РИА Новости".



Организатором мероприятий выступила партия "Непокорившаяся Франция".

"Нас 160 тысяч на "Празднике Макрона"! Впечатляюще! Непокорившийся народ на улицах", - сообщается в Twitter партии.

Масштабная манифестация названа организаторами "Праздник Макрона". Она началась на площади у Оперы Гарнье в Париже. В планах участников манифестации - пикник, концерт посреди города и пешее шествие в направлении площади Бастилии.

Власти города усилили меры безопасности. На улицах, по которым пролегает маршрут шествия, выставлены усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов. Порядок в Париже обеспечивают две тысячи полицейских и жандармов.

Однако около 15.00 по Киеву, когда колонна прибыла к конечной точке согласованного маршрута, одетые в черное хулиганы стали набрасываться на работающих на акции журналистов. Так, в передвижные телестудии, установленные на площади, полетели сперва пластиковые бутылки, а затем и стекло.

Машина одного из французских каналов была вынуждена срочно покинуть площадь, пробираясь сквозь людской поток, после того, как хулиганы стали набрасываться на нее и пытаться попасть внутрь. Машина группы France Info пострадала сильнее - разошедшиеся люди разбили лобовое стекло автомобиля и через люк забросили внутрь дымовую шашку.

Радикально настроенная молодежь показывает журналистам неприличные жесты, называет их "коллаборационистами" и советует "проваливать с площади".

Более серьезных инцидентов к настоящему времени не произошло, однако толпа пока не расходится.

А в Париже сегодня митингуют против Макрона, который ровно год назад стал президентом Франции. #Paris #Macron pic.twitter.com/cWCUpDDi8L — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 5 мая 2018 г.

Как сообщала "Страна", Трамп назвал Макрона "особенным другом" и стряхнул с его пиджака перхоть.

Напомним также, что во Франции задержали миллиардера и друга Саркози по подозрению в коррупции.