Под Львовом, 4 мая, правоохранители нашли в поле гражданина Литвы, которому парализовало ноги после инсульта.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Мужчину обнаружили на 551 километре автодороги Киев-Чоп. У мужчины был паспорт гражданина Литвы. Понять язык литовца было трудно, но работники полиции все же разобрали, что в Украину он приехал к жене. Иностранец заверил, что в поле пролежал 3-4 дня, так как не мог двигаться из-за того, что ему парализовало ноги.

Инспекторы 2 батальона оказали мужчине первую домедицинскую помощь и вызвали скорую. При себе у человека не было мобильного телефона, чтобы с кем-то связаться.

Медики, приехавшие на вызов, диагностировали у мужчины инсульт и доставили в больницу. Но они отметили, что точно не известно, сколько времени мужчина пролежал в поле, ведь ему могло просто показаться, что это продолжалось несколько дней.

Фото: facebook.com/lvivpolice

Фото: facebook.com/lvivpolice

Фото: facebook.com/lvivpolice

Фото: facebook.com/lvivpolice

Как сообщала "Страна", политик Виктор Анпилов умер от инсульта, не доехав до встречи с Грудининым.

Напомним также, что по пути во Львов от инсульта скончался известный фотохудожник Василий Пилипюк.