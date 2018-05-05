Соломенский районный суд Киева наложил повторный арест на недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Об этом сообщают "Украинские новости".

По словам представителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, суд наложил арест по ходатайству САП.

Арестованы 3 паркоместа, квартира в Киеве и Харькове, а также акции предприятия "Инвестор", принадлежащие сыну Авакова.

Акции арестованы впервые.

Напомним, 25 апреля Соломенский районный суд Киева отменил арест имущества сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра в рамках дела о рюкзаках для МВД.

Как сообщала "Страна", ранее у сына Авакова суд арестовал две квартиры, у Чеботаря квартиру и два дома, - САП.

Ранее "Страна" писала все, что известно о следственном судье в деле Авакова.