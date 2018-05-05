Сотрудники управления внутренней безопасности СБУ задержали на взятке оперуполномоченного одного из подразделений СБУ Киевской области, который вымогал от директора дошкольного учреждения взятку в размере $5 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Он затребовал у чиновника документацию на проведение в заведении ремонтных работ. Несмотря на отсутствие нарушений, взяточник обещал "найти" их в случае неуплаты денег", - говорится в сообщении.

Кроме того, он также планировал "завести" в детский сад своего поставщика продуктов питания, продукция которого не соответствовала установленным нормам.

"Правоохранители задержали оперуполномоченного в одном из райцентров Киевской области после получения второй части взятки", - добавили в ведомстве.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщала "Страна", пойманный на взятке почти $50 тысяч СБУшник Карамушка вышел из СИЗО под залог в 1,2 млн гривен.

Напомним также, что в СБУ говорят, что наказали за взятки, наркотики и оружие 21 сотрудника.