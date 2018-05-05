Сегодня, 5 мая, по всей России проходят акции оппозиции "Он нам не царь". Организовал марши протеста политик Алексей Навальный, который был задержан на митинге в Москве. Акции оппозиции приурочены к церемонии инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая.

Всего же, полиция задержала сегодня 1029 человек, которые вышли на марши и митинги. Об этом передает "Медуза".

Больше всего протестующих задержаны в Москве - 475 человек. В Челябинске задержаны 164 человека, в Якутске -75, в Тольятти - 63, в Санкт-Петербурге - 53, в Краснодаре - 49 человек.

Также есть задержанные в Красноярске, Новокузнецке, Калуге, Самаре, Барнауле, Пензе, Кемерово, Воронеже, Твери, Кургане, Екатеринбурге, Благовещенске, Томске.

Как передает "Интерфакс" в Москве на акцию вышло около 1 500 человек.

"В центре Москвы проходит несогласованное публичное мероприятие, в котором принимают участие порядка 1 500 человек", - сказал сотрудник пресс-службы московского главка полиции.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин пообещал перестановки в правительстве России после инаугурации.