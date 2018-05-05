В НАБУ открыли уголовное производство за незаконное обогащение в особо крупных размерах и ложные данные в декларации против скандального депутата Вадима Рабиновича. Об этом сообщают "Подробности".

Это уже четвертое уголовное дело против лидера партии "За життя".

Общественные активисты, журналисты и депутаты уже не раз заявляли о сокрытии Рабиновичем своих реальных доходов и расходов. В частности он забыл указать, что арендует дом под Киевом - за $10 тысяч в месяц. Не задекларировал нардеп и свой отдых на одном из самых дорогих израильских курортов Герцлия в прошлом сентябре - в разгар парламентской сессии. Также Рабинович не указал новогодний отдых в Сингапуре и Таиланде на яхте, который обошелся ему в миллион гривен.

Уже в этом году лидер партии "За життя", называющий себя нищим, оказался посреди очередного громкого скандала, когда выяснилось, что в феврале он летал в Женеву на частном самолете - заплатив за перелет туда и обратно полтора миллиона гривен. Где и у кого взял деньги - теперь выяснят правоохранители.

НАПК уже начало полную проверку декларации депутата за 2017 год.

"Я хочу, чтобы лично Президент, премьер и первые лица силовиков взяли под контроль эту ситуацию и расследовали и вывели на чистую воду этого совсем не чистого и далеко не украинского политика", - заявил Сергей Каплин, народный депутат, и.о. главы комитета ВР по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения.

Как сообщала "Страна", НАБУ, НАПК и САП одновременно занялись расследованием против народного депутата Украины и лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича. Всего, по данным депутата от БПП Сергея Каплина, в отношении Рабиновича уже открыты 4 уголовных производства.

Ранее сам Вадим Рабинович отрицал обвинения в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, которые против него выдвигались со стороны нардепа Каплина и ряда блогеров (в частности речь идет о публикациях, что он тратит на аренду элитного дома в Конча-Заспе 10 000 долларов в месяц и не вносит эти расходы в свою декларацию). Рабинович называл распространение этой информации попыткой дискредитации со стороны своих противников, к которым он относит руководителей партии Оппозиционный блок. Рабинович прошел в Раду по спискам этой политсилы, однако затем вступил с ней в конфликт и создал свою партию "За життя". При этом из самой фракции ОБ он не выходит, чтобы не потерять мандат депутата.

Ранее Рабинович обвинил "Оппоблок" в организации покушения на него.