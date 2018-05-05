Во время финала Лиги чемпионов, который состоится 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве, команду мадридского "Реала" поселят в гостинице "Опера". А "Ливерпуль" остановится в пятизвездочном отеле "Интерконтиненталь".

Об этом сообщает isport.ua.

При этом футболисты прилетят в Киев в один день - в четверг, 24 мая.

Также стало известно, в какой форме сыграют финалисты. Игроки Реала и Ливерпуля выйдут на поле в традиционных цветах - белом и красном соответственно.

Традиционные предматчевые тренировки команд пройдут 25 мая на НСК Олимпийский. Ливерпуль выйдет на газон в 18:00, Реал - в 20:00.

Юрген Клопп начнет пресс-конференцию в 17:15, Зинедин Зидан - в 19:15.

Как сообщала "Страна", перед финалом Лиги Чемпионов в Киеве пройдут марши болельщиков "Реала" и "Ливерпуля".