Сегодняшний смог и едкий дым над Подольским районом Киева возникли из-за возгорания на свалке агрокомбината на улице маршала Гречко на Виноградаре.

Об этом сообщает пресс-служба столичного ГосЧС.

Дымка затянула небо нескольких жилых массивов в Подольском районе Киева (Виноградарь, Ветряные Горы, Куреневка, Мостицкий массив и другие), смог сопровождался едким запахом гари.

По данным местных жителей, на территории бывших фруктовых садов агрокомбината "Пуща-Водица" произошло возгорание, сообщения о котором начали поступать накануне вечером, 4 мая.

"К месту вызова немедленно были направлены спасатели Государственной пожарно-спасательной части. По прибытии пожарные сразу же приступили к тушению пожара. В 8.06 пожар на площади 150 кв.м был локализован, а в 10.58 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве маршрутка задымилась на ходу, из-под пола пошел едкий .

Также "Страна" писала, что раньше в столице возник пожар на Караваевых дачах, дымом заволокло Чоколовский бульвар.