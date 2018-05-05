Сотрудника мэрии Вильнюса, ответственного за общественный порядок, привлекли к уголовной ответственности за публичное оскорбление русских.

Об этом сообщает Delfi.

Прокуратура выдвинула Дарюсу Келе обвинения и передала дело в Вильнюсский участковый суд.

Кела обвиняют из-за комментариев, которые он оставил под статьей о военном конфликте в Украине и российских военных учениях в Калининградской области.

В феврале 2017 года он написал, что Россия - враг Литвы и всего мира, страна нищеты, голода и неудачников, и она будет уничтожена. В других комментариях он называл русских "кацапами", а Россию - "вонючим фашистским государством, которой руководит олигарх фюрер Путин".

Фото: ru.delfi.lt

В одном из комментариев он выразил радость, что на востоке Украины "были убиты кацапы, которые убили тысячи людей, поэтому сейчас телами приказчиков в Украине засеяны поля, их убирают, они там гниют на поле боя, но есть от них и одна польза - трупы солдат выродившейся России удобряют украинскую землю".

Он также писал, что "от кацапа другой пользы и быть не может", поэтому Россия, которая оккупировала Украину - это "выродившийся поставщик трупов для Украины, а основной заказчик этих трупов - преступный фюрер Путин".

По словам прокурора, Кэла не только насмехается над россиянами по национальному признаку, но и унижает их.

Кэла свою вину не признает - он уверял в суде, что в 2014 году сам написал около 30 жалоб в прокуратуру в связи с комментариями, в которых насмехались над русскими и евреями.

"Я не настроен против любого народа или его представителей, я по-граждански настроенный человек, поэтому я подавал в Генпрокуратуру жалобы - я считаю это своей общественной и гражданской деятельностью, а сейчас меня за это отдали под суд", - сказал Кэла в суде.

Он заявил, что в комментариях писал не о русском народе, а о России как государстве и об агрессивной политике ее руководства.

Если суд докажет вину Кэли, ему грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы сроком до двух лет.

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