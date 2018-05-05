Скончавшийся в СИЗО водитель Mazda, которого подозревали в с совершении трагического ДТП в Кривом Роге, умер от полиорганной недостаточности (или сердечной недостаточности).

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Юго-Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Известно, что мужчина умер ночью, у него было диагностировано серьезное онкологическое заболевание.

Как сообщала "Страна", утром 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутный микроавтобус и автобус с работниками металлургического завода Arcelor-Mittal. Сначала сообщалось о 8 погибших и 18 раненых.

Позже ДСНС сообщила о 21 раненом.

В день трагедии полиция задержала 67-летнего участника ДТП, который находился за рулем легковушки Mazda. Саксаганский райсуд Кривого Рога арестовал мужчину, которого из-за тяжелого состояния здоровья привезли в суд каретой скорой помощи в сопровождении конвоя.

Напомним также, что появилось видео очевидцев кровавого ДТП в Кривом Роге.