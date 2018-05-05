Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп сообщила, что представитель украинской общины посещал аннексированный Крым.

Об этом дипломат сообщила в Facebook.

Непоп рассказал, что депутат Государственного самоуправления украинцев Венгрии, председатель самоуправления украинцев ХХ района Будапешта Анатолий Бурый в мае 2017 года ездил в Алушту, где продвигал идею налаживания контактов между Венгрией и властями Крыма и давал интервью местным СМИ.

По информации посольства, на мероприятиях в аннексированом Крыму он выступал как "глава" венгерской делегации мэрии Будапешта.

"Территориальная целостность государства - это тот вопрос, в котором нет места для компромиссов и полутонов. Когда такое неуважение к нашему государству выражается со стороны человека, который себя идентифицирует как украинец - это двойная измена, которая заслуживает адекватные действия и публичное осуждение", - подчеркнула посол.

Непоп направила соответствующее обращение в государственное и столичное самоуправление украинцев Венгрии, а также к венгерским коллегам.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Венгрии отрицают, что действуют по указке Москвы в отношениях с Украиной.

Также МИД Венгрии раскритиковал предложение Порошенко наказывать украинцев с двойным гражданством.