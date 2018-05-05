"Как тебя звать, гнида? Когда сменится власть, я приду к тебе". С-14 ворвались в Голосеевский монастырь
Праворадикалы из С-14 ворвались в столичный Свято-Покровский Голосеевский монастырь и с нецензурной бранью набросились на монахов, сообщает Центр информации УПЦ.
Это произошло в полдень 5 мая.
На видео, опубликованном в Facebook УПЦ, группа из примерно 20 националистов требует от монахов выдать нынешнее местонахождение бразильца Рафаэля Лусварги, который, по их информации входил в "ДНР" и жил в монастыре.
После того, как им сказали, что бразильца здесь нет, радикалы начали оскорблять насельников монастыря.
"Как тебя звать, **чара? Как тебя звать, гнида? Потому что, когда сменится власть, я приду к тебе", – приставал к насельникам монастыря Карась.
Комментируя визит в Голосеевский монастырь, Карась говорит, что "драки здесь уже не будет, но мне хотя бы их покошмарить и погнобить надо".
В конце визита радикалы сделали предупреждение монахам о том, что в дальнейшем они будут находится под их пристальным наблюдением и в случае, "если они ослушаются", сюда снова придут.
Из Голосеевского монастыря радикалы направились к посольству Бразилии, где накануне схватили бразильца. Резюмируя свой видеоотчет в Голссеевский монастырь, Евгений Карась заявил: "Я сегодня очень много матерился, я наплевал на этого беса в черной униформе".
Ранее сообщалось, что в Киеве националисты из С-14 схватили бразильского "днровца" Лусварги.
Мы также рассказывали, что воевавший за "ДНР" бразилец Лусварги делал в Киеве.