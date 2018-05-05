Стали известный подробности гибели военного на полигоне в Черкасской области.

Об этом в Facebook сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Около 17.00, 4 мая, на общевойсковом полигоне в поселке Гончаровское Черниговской области военнослужащий военной службы по контракту механик-водитель одной из воинских частей, находясь за рулем БМП, совершил наезд на солдата-контрактника — военнослужащего своей же военной части, 1996 г.р. В результате наезда последний погиб на месте", — рассказал Лысенко.

На место ЧП сразу же прибыли медики, но спасти военного не удалось.

Следствием установлено, что оба военнослужащие остались после проведения бригадных тактических учений вблизи тактического поля общевойскового полигона с целью проведения ремонта двух боевых машин пехоты.

Перед проведением ремонтных работ оба контрактника приобрели в ближайшем поселке алкоголь, который вместе и распили.

"Виновник трагедии, закончив ремонт, решил подъехать к другой БМП с целью взятия его на буксир. Однако он не заметил потерпевшего, который лег отдыхать вблизи второй БМП, и совершил наезд на него, в результате чего последний получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью", - отметил Лысенко.

В крови военного уровень алкогольного опьянения составлял 0,44 промилле.

По факту гибели военнослужащего зарегистрировано уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

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