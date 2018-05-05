В сети опубликовали новые фото и видео масштабного пожара на стоянке в Киеве.

Кадры в Facebook выложил "Киев Оперативный".

Сообщается, что огонь уничтожил 54 машины на штрафплощадке на Столичное шоссе, 98.

Большая часть из них восстановлению не подлежит.

На данный момент причины пожара выясняются. На месте работают правоохранители, бойцы пожарной охраны.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, утром, 5 мая, в Киеве произошел масштабный пожар на штрафплощадке с автомобилями. Пожар настолько сильный, что черный дым виден на восемь километров.

Ранее "Страна" сообщала, что на киевском Виноградаре произошел пожар. Огонь возник на территории фруктовых садов агрокомбината "Пуща-Водица". Из-за этого весь микрорайон затянуло смогом и едким дымом. Местные жители жаловались на отвратительный запах.