Юрист Валентин Рыбин, который защищает в суде бразильца Рафаэля Лусварги, воевавшего за "ДНР", рассказал, чем тот занимался в Киеве.

Напомним, вчера Лусварги прямо в бразильском посольстве захватили националисты из С-14 и через весь центр Киева повели в СБУ, связав ему руки.

Рыбин напомнил, что гражданин Бразилии был освобожден Печерским райсудом Киева в декабре под личное обязательство. Его готовили к обмену, поэтому Лусварги не выезжал из Киева.

Еще раньше - в августе минувшего года - приговор бразильцу отменил Апелляционный суд Киева. И передал дело на повторное слушание в Павлоградский суд. Заседание было назначено на 6 июня, но после действий С-14 его перенесли на 7 мая.

Рыбин утверждает, что Лусварги должны были обменять перед Новым годом, но обманули.

"Рафаэль должен был получить паспорт и выехать в страну своего гражданства (Бразилия). Не смотря на договоренности и возвращение в Украину пленных украинских военнослужащих, паспорт и проездные документы бразильцу Украинские власти не вернули", - пишет Рыбин.

По его словам, восстанавливать документы не помогало и посольство Бразилии. Более того, оно само "сдало" его националистам, утверждает адвокат:

"Никто из подонков С14 не искал Рафаэля, поскольку бразильское посольство самостоятельно уведомило украинские власти о месте пребывания своего гражданина, так что найти человека не составляло для них ни малейшего труда".

Как сообщала "Страна", в охоте на бразильца-"днровца" Лусварги в Киеве участвовал "сын Перуна", сам обвиняемый в хулиганстве.

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