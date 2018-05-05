США восстанавливает свой Второй флот в Атлантическом океане, который будет сдерживать Россию, сообщает Reuters.

"Второй флот будет осуществлять оперативные и административные полномочия по назначению судов, самолетов и десантов на восточном и в северном побережье Атлантического океана", - рассказал главный командующий американского флота адмирал Джон Ричардсон.

Военный сообщил, что флот возобновился в "в эпоху соревнования сверхдержав, поскольку сфера безопасности продолжает становиться все более сложной и ставит перед нами все больше вызовов".

Сообщается, что команда будет базироваться в Норфолке, штат Вирджиния. Сперва команда будет состоять из 15 сотрудников и в конечном итоге возрастет до более чем 200 человек.

Отметим, что Военно-морской флот США восстанавливает свой Второй флот почти через семь лет после его расформирования.

Ранее "Страна" сообщала, что флот США оснастят лазерами вместо пушек и ракет.

Также корабли флота России не выходили в море из-за угрозы удара США.