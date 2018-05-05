В субботу, 5 мая, в Москве на митинге против инаугурации президента РФ Владимира Путина, которая состоится в понедельник, задержали оппозиционера Алексея Навального.

Видео с задержанием политика опубликовали в сети. На кадрах показано, как полицейские взяли Навального за руки и за ноги и понесли.

Митинг в Москве начался на Пушкинской площади. Хотя российские власти не согласовали акцию, так как район Тверской улицы был занят другим мероприятием.

Ранее на митинге также задержали соратника Навального Николая Ляскина.

Напомним, 5 мая, в России проходят митинги против Путина под лозунгом "Он нам не царь". Митинги приурочены к к инаугурации Путина, которая пройдет 7 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве полиция задержала Алексея Навального.

Также в России заблокировали сайт Навального.