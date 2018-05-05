Чеченец Магомед-Амин Саитов, ударивший народного депутата Мустафу Найема во время уличной перепалки, задержан полицией Азербайджана.

Об этом говорится на сайте МВД Украины.

По данным ведомства, начаты экстрадиционные процедуры.

Напомним, инцидент с Найемом произошел 30 апреля, в Киеве. Нардеп в центре Киева поссорился с четырьмя молодыми людьми, оказавшимися братьями, и получил травму челюсти.

Трем участникам события объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства, суд взял их под домашний арест.

Четвертый участник - Магомед-Амин Саитов - после происшествия заказал билет на самолет и без помех вылетел в Баку.

Ранее "Страна" взяла интервью у Ахмеда Саитова - одного из братьев, с которыми Найем столкнулся на дороге. По его словам, нардеп называл их "чурками" и "охреневшими мажорами", а также якобы грозил знакомством с главой МВД Арсеном Аваковым.

Как сообщал адвокат чеченцев, избивших Найема, его подзащитным "светит" по статье до пяти лет.