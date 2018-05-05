Утром, 5 мая, в США запустили новый марсоход InSight. Об этом сообщает сайт NASA.

Запуск ракеты произошел с базы Вандерберг.

В NASA сообщили, что новый марсоход будет изучать строение Марса. Само название аппарата InSight расшифровывается, как Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport — "Изучение внутреннего строения с помощью сейсмологических и геодезических исследований и переноса тепла".

Ученые полагают, что они смогут узнать о формировании планет земной группы, входящих в Солнечную систему, — самого Марса, Меркурия, Венеры и Земли, а также экзопланет.

Кроме того, InSight будет замерять современную тектоническую активность на Марсе и изучать влияние метеоритов на планету.

Марсоход InSight должен прибыть на планету 28 ноября. Предполагается, что он проработает чуть больше одного марсианского года, или 728 земных дней.

Ранее "Страна" сообщала, что марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете столовую ложку.

Также цченые обнаружили рядом с Марсом останки планеты-зародыша.