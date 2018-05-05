В субботу, 5 мая, в Киеве произошел масштабный пожар на штрафплощадке с автомобилями.

Об этом сообщает "ДТП. Киев".

Сообщается, что пожар возник на штрафплощадке по адресу Столичное шоссе, 98. Огнем охватило 20 машин.

Пожар настолько сильный, что черный дым виден на восемь километров. На место ЧП уже отправились дополнительные силы спасателей ГосЧС.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, 4 мая, на киевском Виноградаре произошел пожар. Огонь возник на территории фруктовых садов агрокомбината "Пуща-Водица".

Состоянием на утро, 5 мая, огонь все полыхал. Из-за этого весь микрорайон затянуло смогом и едким дымом. Местные жители жаловались на отвратительный запах.

Ранее "Страна" сообщала, что от пожара на складах с резиной под Киевом пострадали два человека.