"И тогда мы получим следующий транш". Порошенко назвал сроки по Антикоррупционному суду
Антикоррупционный суд в Украине может начать работу уже в мае. Об этом в интервью немецкому журналу Focus заявил президент Петр Порошенко, пишет Укринформ.
Начало работы этого суда связано с очередным траншем МВФ, считает Порошенко.
"Мы хотим ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я абсолютно уверен, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш", - отметил глава государства.
Закон об антикоррупционном суде Петр Порошенко внес в парламент в декабре под давлением Запада и МихоМайдана - уличных акций протеста, организованных рядом народных депутатом и Михаилом Саакашвили.
В марте документ прошел первое чтение в Раде.
Международные партнеры Украины раскритиковали этот законопроект, заявив, что власть пытается "завалить" суд делами, которые парализуют его работу.
Рассматривать документ во втором чтении парламент намерен в мае. Главной интригой станет - внесут ли в документ замечания Венецианской комиссии.