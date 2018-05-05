Антикоррупционный суд в Украине может начать работу уже в мае. Об этом в интервью немецкому журналу Focus заявил президент Петр Порошенко, пишет Укринформ.

Начало работы этого суда связано с очередным траншем МВФ, считает Порошенко.

"Мы хотим ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я абсолютно уверен, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш", - отметил глава государства.

Закон об антикоррупционном суде Петр Порошенко внес в парламент в декабре под давлением Запада и МихоМайдана - уличных акций протеста, организованных рядом народных депутатом и Михаилом Саакашвили.

В марте документ прошел первое чтение в Раде.

Международные партнеры Украины раскритиковали этот законопроект, заявив, что власть пытается "завалить" суд делами, которые парализуют его работу.

Рассматривать документ во втором чтении парламент намерен в мае. Главной интригой станет - внесут ли в документ замечания Венецианской комиссии.