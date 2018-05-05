Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в ЗУ "О добровольном объединении территориальных общин" №6466.

Об этом сказано на сайте главы государства.

"Документом закладываются основы решения ряда вопросов, связанных с развитием инфраструктуры крупных городов, и возможности воспользоваться результатами социально-экономических, культурных и других проектов, которые осуществляются за счет расходной части городского бюджета значительной части населения соответствующих сел и поселков, которые работают в городе и платят в его бюджет налоги", – сказано в сообщении.

Сообщается, что благодаря закону такое объединение станет мощным толчком для развития пригородной инфраструктуры: автодорог, транспорта и т.д.

"Жителям последних станут доступными более качественные социальные, административные, другие услуги, которые предоставляются из местного бюджета. Большие города получают новые территории для развития, в том числе комфортные зеленые жилые районы", – говорится в документе.

Ранее "Страна" сообщала, что 29 апреля в Украине прошли выборы в 40 объединенных территориальных громадах в 17 областях.

Отметим, что победителями на выборах руководителей новых объединенных территориальных общин в Украине объявили себя "БПП" и партия "Батькивщина".