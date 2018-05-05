На военные корабли США установят лазерное оружие Helios.

Об этом сообщает издание Daily Star.

Лазер должен заменить зенитный артиллерийский комплекс Phalanx MK-15.

"Речь идет о лазерах, которые теперь имеют мощность и структуру луча, необходимые для защиты от беспилотных летательных аппаратов, небольших кораблей, а также некоторых вооружений ближнего действия", — сказано в сообщении.



Отмечается, что использование Helios освободит американский флот от необходимости хранить боеприпасы на кораблях.

Тем не менее специалисты указывают на то, что ВМС США еще не готов к таким нововведениям. Так, по словам эксперта Центра стратегических и бюджетных оценок Марка Ганзингера, пока еще не разработано "адекватное электроснабжение" для лазерного оружия.

Ранее "Страна" сообщала, что в ООН признали военным преступлением использование ослепляющего лазерного оружия.

Также США испытали лазерное оружие в Персидском заливе.