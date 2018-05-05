Флот США оснастят лазерами вместо пушек и ракет - СМИ
На военные корабли США установят лазерное оружие Helios.
Об этом сообщает издание Daily Star.
Лазер должен заменить зенитный артиллерийский комплекс Phalanx MK-15.
"Речь идет о лазерах, которые теперь имеют мощность и структуру луча, необходимые для защиты от беспилотных летательных аппаратов, небольших кораблей, а также некоторых вооружений ближнего действия", — сказано в сообщении.
Отмечается, что использование Helios освободит американский флот от необходимости хранить боеприпасы на кораблях.
Тем не менее специалисты указывают на то, что ВМС США еще не готов к таким нововведениям. Так, по словам эксперта Центра стратегических и бюджетных оценок Марка Ганзингера, пока еще не разработано "адекватное электроснабжение" для лазерного оружия.
Ранее "Страна" сообщала, что в ООН признали военным преступлением использование ослепляющего лазерного оружия.