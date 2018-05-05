В поселке Елизаветовка Днепропетровской области депутаты местного сельсовета узаконили криптовалюты. Об этом передает "34 канал".

Более того, сельсовет закупил по единице такой валюты на каждого жителя села. По словам главы совета Максима Голосного он вложил 534 доллара в криптовалюту Cardano (ADA).

"На каждого члена териториальной громады, который проживал и имел право голоса на территории Елизаветинского сельского совета по состоянию на 1 января 2015 г. приобретено по одной криптоединице. Приобрели мы ее по 14 центов. Сегодня кардана эйда стоит 25,6 центов, то есть это выгодно", - рассказал Голосной.

Отметим, что сейчас кардано стоит уже 36 центов.

Правда о криптовалюте в селе знают только в сельсовете. Местные о таком даже не слышали, говорят журналисты.

Председатель сельсовета признается - людей еще просто не успели проинформировать. И говорит, что в соседних селах депутаты также решили узаконить криптовалюту.

Голосоной рассказал, что будет дальше.

"Первым шагом будет изменения в устав территориальной громады и внесение этого криптоактива в средства территориальной громады. Второй этоп начнется после того как мы получим ответы от СБУ, НАБУ, Нацбанк, Верховной Рады по поводу запрета или ограничений использования бюджетных средств из сегмента перевыполнение на приобретение криптовалюты", - говорит Голосный.

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