В субботу, 5 мая, доллар и евро выросли в цене, согласно официальному курсу Национального банка Украины.

Как сообщает сайт НБУ, курс доллара установлен на отметке 26 гривен 30 копеек. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 11 копеек.

Отметим, что курс евро также растет в цене. Так, сравнивая с прошлым банковским днем европейская валюта подорожала на 12 копеек и уже стоит 31 гривну 60 копеек.

Днем ранее доллар также вырос в цене, но не значительно - на четыре копейки до 26,19 гривен. Также курс евро 4 мая был ниже - 31,4 гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что после долгих выходных на межбанке подешевел доллар.

Также в киевских обменниках подорожал доллар.