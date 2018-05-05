Курс валют на 5 мая. Доллар и евро продолжили расти в цене
В субботу, 5 мая, доллар и евро выросли в цене, согласно официальному курсу Национального банка Украины.
Как сообщает сайт НБУ, курс доллара установлен на отметке 26 гривен 30 копеек. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на 11 копеек.
Отметим, что курс евро также растет в цене. Так, сравнивая с прошлым банковским днем европейская валюта подорожала на 12 копеек и уже стоит 31 гривну 60 копеек.
Днем ранее доллар также вырос в цене, но не значительно - на четыре копейки до 26,19 гривен. Также курс евро 4 мая был ниже - 31,4 гривен.
Ранее "Страна" сообщала, что после долгих выходных на межбанке подешевел доллар.
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