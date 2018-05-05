Министерство здравоохранения Украины рассказало о важности гигиены рук.

Об этом Минздрав сообщил в Facebook уточнив, что 5 мая в мире отмечается День гигиены рук.

"Исследования доказывают, что такая простая процедура как мытье рук снижает риски респираторных вирусных инфекций, в частности гриппа и ОРВИ. Так же в трети случаев люди могли бы избежать диареи, если бы тщательно мыли руки", - сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что чистые руки помогают избежать чрезмерного использования антибиотиков, а соответственно - предотвращают возникновение устойчивости к антибиотикам.

"Мытье рук - хорошая профилактика для людей, которые уже являются устойчивыми к антибиотикам, и которых может быть трудно лечить", - подчеркнули в министерстве.

Украинцам советуют обязательно мыть руки до, во время и после приготовления пищи, перед едой, до и после ухода за больным, до и после обработки порезов или ран, после туалета, после смены подгузников или уборка за ребенком, воспользовалась туалетом, после выдувания носа, кашля или чихания, после того, как вы касались животных или корма для животных, убирали за животным и т.д., после того, как вынесли мусор.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее "Страна" сообщала, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как правильно чистить зубы.

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