Прокуратура передала в суд уголовное дело няни, избившей ребенка, больного ДЦП.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сообщается, что обвинительный акт в отношении няни передано в Дзержинский районный суд Харькова.

"Женщине сообщили о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) малолетнему ребенку. Однако во время следствия собраны доказательства, которые дали основания для изменения подозрения – действия женщины переквалифицировали по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки)", – сказано в сообщении

Максимальная санкция статьи предполагает пять лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове задержали 46-летнюю няню, которая неоднократно избивала 14-летнюю девочку с ДЦП.

Мама ребенка, заметив синяки и ссадины на теле ребенка, установила скрытую камеру, которая зафиксировала, как женщина бьет беззащитного ребенка. Няня присматривала за девочкой в течение года.

Ранее "Страна" сообщала, что няня из Ирпеня украла в семье $91 тысяч и за день купила две квартиры.