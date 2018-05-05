В Харькове будут судить няню, избившую ребенка с ДЦП. Ей грозит 5 лет тюрьмы
Прокуратура передала в суд уголовное дело няни, избившей ребенка, больного ДЦП.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сообщается, что обвинительный акт в отношении няни передано в Дзержинский районный суд Харькова.
"Женщине сообщили о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) малолетнему ребенку. Однако во время следствия собраны доказательства, которые дали основания для изменения подозрения – действия женщины переквалифицировали по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки)", – сказано в сообщении
Максимальная санкция статьи предполагает пять лет лишения свободы.
Напомним, в Харькове задержали 46-летнюю няню, которая неоднократно избивала 14-летнюю девочку с ДЦП.
Мама ребенка, заметив синяки и ссадины на теле ребенка, установила скрытую камеру, которая зафиксировала, как женщина бьет беззащитного ребенка. Няня присматривала за девочкой в течение года.
Ранее "Страна" сообщала, что няня из Ирпеня украла в семье $91 тысяч и за день купила две квартиры.