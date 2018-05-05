7 мая состоится судебное заседание по делу бразильского наемника Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне "ДНР".

Об этом сообщает "Укринформ".

Пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец отметила, что 7 мая в Павлоградском районном суде Днепропетровской области пройдет подготовительное заседание по делу бразильца Лусваргхи.

Максимец подчеркнула, что прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании для Лусварги меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Наш прокурор уже подписал командировку и в понедельник будет в Павлограде", - добавила она.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве националисты из С-14 схватили бразильского "днровца" Лусварги.

Отметим, что в СБУ не смогли сказать, будут ли арестовывать бразильца Лусваргхи.