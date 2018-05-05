В субботу, 5 мая, в Кривом Роге умер водитель Mazda, которого подозревали с совершении трагического ДТП.

Об этом сообщает "Первый Городской".

Александр Волков скончался в исправительном учреждении, куда его ранее перевели из криворожской больницы.

Отметим, что водителю Mazda суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Он должен был находиться на время следствия в СИЗО. Но по состоянию здоровья около двух недель провел в больнице под присмотром врачей.

Напомним, Бабушкинский суд Днепра огласил решение об аресте водителя Mazda, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли 11 человек.

Суд принял решение арестовать подследственного до 13 июня без права внесения залога.

Ранее "Страна" сообщала, что в больнице умер одиннадцатый пострадавший ДТП.