Госслекслужба временно запретила две вакцины, которые могли привести к смерти пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, на территории Украины временно запретили использование определенной серии вакцин от дифтерии, столбняка и коклюша и полиомиелита

Сообщается, что при использовании в Тернопольской области вакцины для профилактики полиомиелита серии Р3А501V (суспензия для инъекций по 5 мл (10 доз) во флаконах № 10, производства Санофи Пастер, Франция) был зафиксирован смертельный случай. В следствии чего запретили реализацию и применение иммунологического лекарственного средства "Имовакс полио вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная".

Под заперт также попала вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, (серии 282P6016А, адсорбированная, с цельноклеточным коклюшным компонентом, суспензия для инъекций, по 10 доз (одна доза 0,5 мл) по 5 мл, № 50 в пачке из картона, производства Индии).

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине запретили известное лекарство от кашля.

Также впервые за три года Гослекслужба проверит лекарства и цены в украинских аптеках.