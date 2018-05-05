Пентагону позволят нарушать санкции против России - Bloomberg
Пентагон может получить разрешение отступать от санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Сообщается, что в проекте бюджета Минобороны США на 2019 финансовый год предусмотрена возможность отступать от санкций в отношении России. Таким образом, это позволит американским военным работать с теми странами, которые ранее имели близкие отношения с Россией.
"Меры дали бы возможность администрации Дональда Трампа и вооруженным силам США отклоняться от некоторых санкций, если союзники, имевшие связи с Россией или покупавшие оборудование из России, докажут, что они прямо поддерживают ориентиры национальной безопасности США", – сказано в сообщении.
Проект бюджета будет рассмотрен 9 мая в комитете по вооруженным силам палаты представителей конгресса США.
Ранее "Страна" сообщала, что глава Пентагона предложил сбавить санкционные обороты в отношении России.
Также экс-чиновник Пентагона заявил, что Джавелины ничего кардинально не изменят для Украины.