На Донбассе обстреляли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Гнутово". Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, который опубликовал фото последствий обстрела.

Военные заявили, что сепаратисты утром, 5 мая, совершили два обстрела на Мариупольском направлении.



Обстрелы шли около 9:00 и 10:00. В это время на КПВВ находилось много мирных граждан, которых эвакуировали в укрытие.

В результате обстрела повреждены два автомобиля. Люди не пострадали.

На данный момент работа КПВВ сейчас приостановлена, в этом районе временно объявлен режим "Красный". "Страна" уже рассказывала, какие степени допуска теперь есть на Донбассе.

В сепаратистских "республиках" событий на Гнутово пока не комментируют.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, что на КПП Гнутово на Донбассе в автобусе скончался мужчина.

Также с 30 апреля на Донбассе ограничат въезд на территории "ДНР" и "ЛНР".