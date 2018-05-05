На Донбассе впервые ввели "красный" режим допуска из-за обстрела на КПВВ
На Донбассе обстреляли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Гнутово". Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, который опубликовал фото последствий обстрела.
Военные заявили, что сепаратисты утром, 5 мая, совершили два обстрела на Мариупольском направлении.
Обстрелы шли около 9:00 и 10:00. В это время на КПВВ находилось много мирных граждан, которых эвакуировали в укрытие.
В результате обстрела повреждены два автомобиля. Люди не пострадали.
На данный момент работа КПВВ сейчас приостановлена, в этом районе временно объявлен режим "Красный". "Страна" уже рассказывала, какие степени допуска теперь есть на Донбассе.
В сепаратистских "республиках" событий на Гнутово пока не комментируют.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Ранее "Страна" сообщала, что на КПП Гнутово на Донбассе в автобусе скончался мужчина.
Также с 30 апреля на Донбассе ограничат въезд на территории "ДНР" и "ЛНР".