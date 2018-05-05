Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса - немецкого философа и экономиста, который положил начало мировому коммунистическому движению.

Он является автором книги "Капитал", в которой исследовал механизмы буржуазной эксплуатации наемных рабочих и предрек переход средств производства в их руки - наступление эры коммунизма. Она воцарится вследствие классовой борьбы, идею которой также выдвинул Маркс.

В философии Маркс развил понятие материалистической диалектики и был продолжателем философии Гегеля.

А в реальном мире он был базой для идеологий целых государств, которые составляли примерно половину всего человечества.

"Страна" собрала главные факты о Марксе и его отношении к Украине.

Биография Карла Маркса

Маркс родился в Германии в 1818 году в семье адвоката, происходившего из раввинов. Из голландской еврейской семьи была и мать Маркса. Его отец еще до рождения сына принял лютеранство. Крестилась и мать Карла, да и он сам.

Маркс рано начал изучать философию и намеревался стать профессором университета в Бонне. В это время Германия считалась родиной классической философии.

Оппозиционные прусскому правительству взгляды начал высказывать, работая журналистом в одной из газет. Он призывал заменить монархию демократией и позже вынужден был уехать в Париж.

Уже к середине века Маркс исповедует коммунистические взгляды. В 1848 году выходит его "Манифест коммунистической партии". Затем его высылают также из Парижа. И Маркс переезжает в страну, которая с тех пор будет давать убежище всем революционерам - Британию.

В Лондоне он пишет свой главный труд - "Капитал". Существовать ему помогает его соратник Фридрих Энгельс, у которого, в отличие от Маркса, были деньги.

Там же Маркс создает Первый интернационал, в который от России входит анархист Бакунин. Позже автор "Капитала" разрывает с ним отношения. В 1872 году в Европе громят восстание Парижской комунны, и Первый интернационал переезжает в США. Где через несколько лет самораспускается.

Маркс умер в 1889 году, и Второй интернационал был создан уже после его смерти.

Влияние Маркса на мир

Через каких-то 50-60 лет после смерти изобретателя коммунизма марксизм исповедовала уже добрая половина человечества. Самые крупные государства - СССР и Китай, а также их сателлиты и союзники по всему миру.

Совпадение это или нет - но при марксизме многие отсталые и аграрные страны сделали рывок вперед, перейдя в ранг индустриальных обществ.

Многим обязана марксизму и европейская социал-демократия. Здесь разумеется осталась частная собственность на средства производства. Но было введено жесткое государственное регулирование сверхпотребления и распределение налогов от богатых в пользу всех остальных.

Происходило это параллельно тому, как в "красном" лагере строилась условно-марксисткая модель развития. Рабочие Европы и США, видя пример СССР, требовали себе больших прав и получали их.

В США Маркса считают автором, вокруг которого написано больше всего научных работ.

Маркс и Украина

В Украине Карл Маркс попал в жернова декоммунизации. Улицы и памятники в его честь исчезли. Хотя к созданию СССР непосредственно руку отец мирового пролетариата не прикладывал. А к огромным "государствам-монстрам" вообще питал неприязнь.

Россию же Маркс не любил особенно: он считал ее оплотом европейской реакции. И думал, что рабочий класс в этой огромной империи слишком невелик, чтобы совершить пролетарскую революцию. Острие своих надежд Маркс возлагал на Европу.

Поэтому первый коммунист с большим пиететом относился любым проявлениям "антироссийскости". К примеру, Запорожскую Сечь он называл "христианской казацкой республикой" и осуждал политику российских самодержцев по ее ликвидации.

В этом его взгляды вообще совпадают с позициями нынешних декоммунизаторов.

Марксистами были многие известные украинские деятели, в том числе из официального пантеона: литератор Иван Франко, поэтесса Леся Украинка, поддерживавшая Парижскую комунну, первый премьер (генеральный секретарь) независимой Украины Владимир Винниченко и многие другие.

Глава УНР Михаил Грушевский также разделял многие взгляды Маркса.

В современной Украине тоже нашлись люди, которым юбилей Маркса небезразличен.

"Маркс рождается, славим его!" - иронично поздравляет создателя коммунизма политолог Виталий Кулик.

"Ни ненависть капиталистов, ни тысячи "разоблачений" теоретического наследия Маркса со стороны научной обслуги власть имущих, не способны остановить приближение нового мира, предсказанного им.

Потому что, что Маркс - не фантаст, не сказочник и не утопист, Маркс - учёный, сумевший понять законы функционирования и развития общества и доказать непременный переход человечества к более прогрессивной системе.

С каждым днём становится все более очевидным, что капитализм зашёл в тупик.

С каждым днём становится все более очевидным, что Маркс был прав", - пишет социолог Виталина Буткалюк.

А журналист Андрей Манчук опубликовал украиноязычный стих о Марксе, написанный в 20-х годах ХХ века.