Стали известны подробности ночного взрыва в Киеве.

Пресс-служба полиции Киева сообщает, что сейчас проводится обыск по месту проживания мужчины, который погиб в результате взрыва гранаты на Подоле.

В квартире погибшего нашли гранатомет и гранату Ф-1.

"На данный момент мы уже отработали место происшествия. В таких случаях привлекаются сотрудники взрывотехнической службы, которые изъяли остатки гранаты и сам запал. Также найдено удостоверение участника боевых действий. Учитывая тот факт, что в результате взрыва тело мужчины было слишком изуродовано, мы смогли установить место его проживания. Полицейские выехали по месту его проживания. Сейчас там проводится неотложный обыск. Мы уже изъяли гранатомет и гранату Ф-1. Следственные действия там продолжаются", - сказано в сообщении.

В полиции происшествие квалифицировали по двум статьям - умышленное убийство и незаконное обращение с оружием, боеприпасами. При этом, основная версия следствия - неосторожное обращение с взрывоопасным предметом.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, что в Киеве ночью на улице Кирилловской произошел взрыв. В результате чего погиб один человек.

У активистов партии Саакашвили проходят синхронные обыски. Ищут взрывчатку