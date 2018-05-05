В Днепре установили рекорд Украины по хайлайну. Об этом сообщает "Информатор".

Так, между днепровскими "Башнями" на высоте 94 метров натянули 63-метровую стропу. Экстремалы Станислав Панюта и Константин Карноза прошли рекордную дистанцию и установили национальный рекорд.

"Главное, не думать о том, что на самом деле делаешь и отпустить свое тело. Времени на подготовку у нас было мало и хотелось бы посвящать любимому занятию больше", - рассказали рекордсмены.

Отметим, что хайлайн — это хождение по высоко натянутой стропе, самое экстремальное направление популярного молодежного вида спорта слэклайна. Спортсмен выходит на стропу со страховкой.

В прошлом году днепровские экстремалы покорили 88-метровую высоту, натянув стропу между крышами 26-этажных зданий. В этом году рекорд превысил предыдущий на 6 метров.

Также в 2017 году Станислав Панюта установил беспрецедентное достижение – прошел по веревке между двумя воздушными шарами, парящими на высоте 660 метров.

Фото: dp.informator.ua

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