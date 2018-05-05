Американский судья, рассматривающий дело бывшего советника Виктора Януковича Пола Манафорта, дал отповедь американскому спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует "русские связи" Трампа. И в рамках этого дела занимается также и Манафортом, который возглавлял предвыборный штаб американского президента.

77 летний федеральный судья Т.С. Эллис заявил, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера расследовала это дело, в основном, в надежде, что Пол Манафорт даст показания против других лиц, включая президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет издание Politico.

Судья заявил, что не видит, какое отношение обвинительное заключение против Манафорта имеет к тому, что должен был расследовать специальный уполномоченный прокурор.

"В обвинительном заключении каких-либо российских граждан или какого-либо российского банка или каких-либо платежей Манафорту русскими не упоминается", - заявил Эллис.

Он также обвинил Мюллера в узурпации власти и полномочий:

"Что мы не хотим в этой стране, так это никого с неограниченной властью. Маловероятно, что вы намерены убедить меня, что у специального прокурора есть неограниченные полномочия делать все, что он захочет".

Эллис также уверен, что "работа команды спецпрокурора Мюллера полностью зависима от давления, оказываемого в деле Пола Манафорта".

Украинский юрист Андрей Смирнов отреагировал в Facebook на заявления судьи:

"Вот так происходит уголовный процесс, судебное разбирательство и устанавливается истина в США.

А тем временем в Украине, танцующий с собаками слабоумный алкоголик с тюремным прошлым, но на должности генпрокурора страны, на днях, в перерывах между "политическими преследованиями и посадками", предложил свою помощь в расследовании дела Пола Манафорта.

Вот такое оно, зазеркалье".

Ранее американские СМИ сообщали, что Украина заморозила дела против Манафорта, чтобы не обижать Дональда Трампа.

В ответ на это Юрий Луценко заявил, что намерен объединить усилия с ФБР по этому вопросу. Но объяснений по Манафорту потребовали у генпрокурора уже и американские сенаторы, лоббирующие дело против президента США.