Национальная общественная телерадиокомпания Украины все еще пытается продать права на трансляцию ЧМ-2018.

Об этом в интервью Sport Arena рассказал глава НОТУ Зураб Аласания.

"Какие шансы украинских болельщиков увидеть ЧМ на другом украинском канале? Я бы сказал, где-то 70%. Сейчас речь идет о перспективах трансляций на одном из украинских национальных каналов. Но ясно, что это не будет "UA:Перший". Официального решения о нашем отказе транслировать чемпионат пока нет, но вся страна понимает, что показать этот чемпионат для общественного ТВ – это смерть", – рассказал Аласания.

Глава НОТУ сообщил, что ТВ-канал, с которым идут переговоры, является коммерческим.

"Вместе с другими факторами это влияет и на ценообразование. Конечно, мы не пытаемся заработать на этом. Но очень хотим выйти в ноль, ведь государство потратило на это немалые деньги. При этом мы еще сами остаемся должны Европейскому вещательному союзу, а он – ФИФА, и это все – очень сложная история", – добавил он.

Отметим, что еще в феврале сообщалось, что право трансляции ЧМ-2018 у НОТУ приобретет телеканал "Интер".

Ранее "Страна" сообщала, что чемпионат мира по футболу уже технически нельзя перенести из России.

Также еще три телеканала в Украине отказались показывать чемпионат мира по футболу - 2018.