Глава института национальной памяти Владимир Вятрович осудил антисемитский инцидент в Одессе 2 мая.

Напомним, представитель местного "Правого сектора" Татьяна Сойкина заявила, что Украина не будет принадлежать "ж...дам". С осуждением инцидента выступило МВД Украины, посольство США и президент Петр Порошенко.

На третий день после инцидента, утром 5 мая высказался и Владимир Вятрович.

"В стране, которая отстаивает свою свободу в войне, ксенофобские и антисемитские заявления или проявления - не только отвратительны, но и опасны. Особенно озвученные участниками этой войны с нашей стороны. Потому что они бросают тень на других борцов за свободу и служат дискредитации самой идеи борьбы", - написал он в Facebook.

Ранее глава Института нацпамяти высказался против прославления воинов дивизии СС "Галичина", назвав их "пушечным мясом".

Это произошло после осуждающего дивизию письма американских сенаторов в адрес Госдепа США.