В Киеве продолжается пожар, который начался вечером, 4 мая в микрорайоне Виноградарь.

Об этом сообщает РИА "Новости Украины".

Состоянием на утро, 5 мая, смогом и едким дымом охвачены жилмассивы Виноградарь, Ветряные горы, Мостицкий и Куреневка.

"Со временем ситуация лишь ухудшилась. Теперь стал еще ощутимей запах гари. Пожар так и не потушили, огня не видно, но дым валит в сторону Нивок, но и нам досталось", - сообщили очевидцы пожара.

Отметим, что пожар начался вечером, 4 мая, на территории фруктовых садов агрокомбината "Пуща-Водица".

По данным очевидцев, спасатели быстро прибыли на место происшествия и оперативно приступили к тушению, однако, судя по задымлению, ликвидировать возгорание им так и не удалось.



Фото: facebook.com

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