В Киеве ночью на Подоле произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Сегодня около часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что по улице Кирилловской прогремел взрыв. На вызов выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники и врачи", - сказано в сообщении.

На месте происшествия полиция нашла тело мужчины с многочисленными ранами.

"Со слов 20-летнего парня, который проходил неподалеку, у дома он заметил незнакомца, который сидел согнувшись и держал что-то в руках. Затем раздался взрыв", - сообщили в полиции.

На месте взрыва нашли остатки гранаты и запал. Тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается первоочередная проверка.

По данным "Киев Оперативный" мужчина имел при себе удостоверение участника боевых действий.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе полиция задержала мужчину с гранатой возле колонны радикалов.

Бросок гранаты в окно или детонация в бардачке. Детали и версии причин ночного взрыва в авто на Позняках