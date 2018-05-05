В Киеве ночью на Подоле взорвали гранату, погиб мужчина с удостоверением участника боевых действий
В Киеве ночью на Подоле произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
"Сегодня около часа ночи в полицию поступило сообщение о том, что по улице Кирилловской прогремел взрыв. На вызов выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, экипажи патрульных, взрывотехники и врачи", - сказано в сообщении.
На месте происшествия полиция нашла тело мужчины с многочисленными ранами.
"Со слов 20-летнего парня, который проходил неподалеку, у дома он заметил незнакомца, который сидел согнувшись и держал что-то в руках. Затем раздался взрыв", - сообщили в полиции.
На месте взрыва нашли остатки гранаты и запал. Тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается первоочередная проверка.
По данным "Киев Оперативный" мужчина имел при себе удостоверение участника боевых действий.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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