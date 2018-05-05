Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили устроил прогулку по Амстердаму в окружении соратников.

Фото с прогулки опубликовал в Facebook политтехнолог Сергей Гайдай.

"Амстердамский мечтатель Миша: сегодня государство должно умещаться в смартфоне рядового гражданина. Человек должен быть сам себе государством. Такого нет пока нигде в мире? Украине может стать первой в мире страной с такой системой онлайн-государства! И мы можем одним рывком из постсовковых лузеров прыгнуть в авангард цивилизации!" - подписал снимки Гайдай.

Отметим, что для прогулки по городу Саакашвили выбрал серый спортивный костюм и ярко желтую куртку.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Генпрокуратура хочет узнать у Саакашвили ездил ли он в Донецк в прошлом году.

Также сторонники Саакашвили провели акцию на Банковой, требуя отставки Порошенко после "пленок Онищенко".

